Piden ayuda para identificar a hombre hallado sin vida en Morelia; tiene estos tatuajes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) solicita apoyo de la ciudadanía para identificar a un hombre, víctima de homicidio. El cuerpo fue localizado el pasado 5 de septiembre, sobre la calle Universidad de Michoacán, colonia Universidades de América en Morelia.

El cuerpo sin vida corresponde a un hombre de entre 40 y 45 años; de 1.64 metros de estatura; complexión delgada; cabello negro; mentón retraído; pabellones auriculares medianos, redondeados, con lóbulos adheridos; dentadura completa; cara en forma triangular; frente estrecha; cejas escasas y rectas; ojos medianos, almendrados, de color café; nariz mediana y recta; boca mediana, con labios delgados y comisuras labiales horizontales; bigote escaso y corto; barba ausente.

Tiene los siguientes tatuajes: leyenda "Mi Vida Loca" y figura de la cara del diablo en el antebrazo derecho; leyenda ilegible en la mano izquierda; leyenda “ANTONIO” y la figura de la santa muerte en la espalda.

Al momento de su localización, el hombre vestía una chamarra de cuadros gris con blanco; camiseta morada; bermudas de cuadros azules con blanco; cinturón negro; calcetines blancos marca "WILSON" y tenis verdes marca "NIKE", talla 25 cm.