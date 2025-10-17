Morelia

EL cuerpo fue localizado en un predio cerril ubicado a un costado de la brecha de terracería que conduce de la colonia Satélite a la colonia La Aldea
Piden ayuda para identificar a hombre asesinado en brecha de Morelia
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) solicita apoyo de la ciudadanía para lograr la identificación de un hombre víctima de homicidio, cuyo cuerpo fue localizado en un predio cerril ubicado a un costado de la brecha de terracería que conduce de la colonia Satélite a la colonia La Aldea, en este municipio.

Tras recibir el reporte, personal de la Unidad Especializada de Investigación del Homicidio Doloso se trasladó al lugar, donde realizó las primeras actuaciones, entre ellas, el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para practicarle la necropsia correspondiente.

De acuerdo con el dictamen preliminar, se trata de un hombre de entre 30 y 40 años de edad, de complexión delgada, con una estatura aproximada de 1.70 metros y una talla de calzado número 27.

Debido al avanzado estado de descomposición en que fue encontrado, no fue posible obtener características individualizantes ni señas particulares que permitan establecer su identidad.

La FGE solicita a quien tenga información relacionada con su posible identidad comunicarse a la Unidad Especializada de Investigación del Homicidio Doloso, a través del teléfono 443 299 6701.

