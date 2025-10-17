Piden ayuda para identificar a hombre asesinado en brecha de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) solicita apoyo de la ciudadanía para lograr la identificación de un hombre víctima de homicidio, cuyo cuerpo fue localizado en un predio cerril ubicado a un costado de la brecha de terracería que conduce de la colonia Satélite a la colonia La Aldea, en este municipio.

Tras recibir el reporte, personal de la Unidad Especializada de Investigación del Homicidio Doloso se trasladó al lugar, donde realizó las primeras actuaciones, entre ellas, el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para practicarle la necropsia correspondiente.