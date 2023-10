Pide Gerencia de Centro Histórico a propietarios de inmuebles denunciar daños por grafiti

“Porque si no hay denuncia de por medio, no hay a quien se le impute la generación de un daño”, en este sentido consideró que “se tiene que tener la responsabilidad de ir a generar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por Daño a las Cosas que está estipulado en el Código Penal del Estado de Michoacán, pero lamentablemente no lo hacen”.