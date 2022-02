Pide FGE apoyo para identificar a 4 víctimas de homicidio en Morelia

La segunda mujer es de una edad entre 25 a 30 años, tez morena clara y complexión robusta; cabello largo, castaño claro y ondulado; frente amplia, cejas pobladas arqueadas y separadas; ojos medianos de iris café claro; nariz recta de base mediana, boca mediana de labios delgados, mentón oval, cara redonda y pabellones ovalados con lóbulos adheridos. Vestía short de mezclilla color negro, blusa color café con estampados negros, calcetines negros y tenis de color blanco. Presenta dos cicatrices, una lineal de 10 cm. en el antebrazo derecho y otra de forma circular en el brazo izquierdo, así como tres tatuajes: uno con la imagen de un niño sosteniendo una pluma, una figura irregular y unas letras con la frase “We accept the love we think we deserve” acompañada de una flor.

El tercer cuerpo corresponde al de una mujer de entre 20 a 25 años de edad, complexión delgada, tez morena clara; cabello largo castaño claro; frente mediana, cejas semipobladas rectas y separadas, de ojos medianos de iris café claro, nariz recta de base mediana; boca mediana de labios delgados, mentón oval y pabellones ovalados con lóbulos adheridos. Vestía pantalón de mezclilla azul, suéter gris con cierre al frente, blusa negra con estampado de flores, calcetines de color gris y tenis blancos. Ella cuenta con ocho tatuajes, entre ellos tres con las palabras “Wild Life”, “Just ride” y “Five”, así como un rostro de una mujer, una calavera, una mariposa, una serpiente y un rostro con cuernos y dientes.

El cuarto cuerpo es de un hombre de entre 25 a 30 años de edad; complexión media o atlética; tez morena clara, cabello corto ondulado, frente amplia, ceja poblada, rectas, separadas, de ojos medianos e iris café claro; nariz recta de base mediana; boca mediana de labios delgados, mentón oval y bigote y barba rasurada. Vestía pantalón de mezclilla y playera azul marino tipo polo, un par de calcetines negros, cinturón de tela negra y tenis blancos. Como seña particular presenta dos tatuajes, uno con la palabra “mundo” en el hombro derecho y otro con figuras de grecas en el hombro izquierdo.

Cualquier información relacionada con su posible identidad, favor de comunicarse al teléfono 4432996703.

EA