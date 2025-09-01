Pide arzobispo de Morelia objetividad en el informe de gobierno de Sheinbaum

Sin dar mayor detalle, indicó que es necesario decir la verdad a los mexicanos sobre las acciones que se han realizado durante el primer año de gobierno, por lo que pidió objetividad y honestidad en cuanto a los resultados, y que sean los ciudadanos quienes den la última palabra sobre lo que se ha hecho.

“Es oportuno no anticiparnos y conocer lo que informa, para hacer alguna participación y/o comentario. Lo principal es que haya objetividad y verdad, con mucha responsabilidad, como en cualquier informe”, dijo.

Por ello, pidió primero escuchar el informe y posteriormente opinar sobre el mismo, pero reiteró que debe haber objetividad y responsabilidad en lo que se le dirá al pueblo de México, y se haga un contraste con las acciones realizadas.

rmr