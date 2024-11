Pide Alfonso Martínez incremento del presupuesto federal a municipios

"El municipio es el que tiene contacto directo con la ciudadanía, la federación se queda con el 80 por ciento y del 20 que se entrega, solo el 4 por ciento se pulveriza a los municipios, a más de 2 mil 500 municipios", explicó Martínez Alcázar.

En ese sentido, hizo una invitación a todos los alcaldes, no solo de Michoacán, sino de todos los estados que componen México, pues asegura que "todos los alcancen requieren más recurso".

"Todos han alzado la voz, sin embargo, en los municipios donde gobiernan partidos a fin al Estado (y a Morena) pues no alzan las voz, pero no significa que no haga falta recurso, por eso nos piden que alcemos la voz pero ellos, porque también tienen ese problema", afirmó.

Finalmente, aseveró que con el incremento del dos por ciento al presupuesto municipal que se recibe de la federación, la seguridad también se vería beneficiada, "porque se debe construir de abajo hacia arriba", concluyó.

rmr