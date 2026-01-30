Picnic y videomapping promueven la protección del jaguar en Michoacán

Durante el evento, autoridades y representantes de diversas instituciones coincidieron en la relevancia de vincular la ciencia con el arte como una herramienta para acercar el conocimiento ambiental a la población. En su mensaje de bienvenida, la directora del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán (ICTI), Alejandra Ochoa Zarzosa, destacó que este tipo de iniciativas ayudan a romper la percepción de que la ciencia es lejana o inaccesible, además de fortalecer el trabajo colaborativo entre comunidades, especialistas y gestores culturales.