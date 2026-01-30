Picnic y videomapping promueven la protección del jaguar en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Casa de la Cultura de Morelia se convirtió en un espacio de encuentro para la reflexión ambiental y la convivencia ciudadana durante la realización del Picnic y Videomapping por el Jaguar, una actividad que integró arte audiovisual, divulgación científica y participación comunitaria en favor de la conservación de esta especie emblemática de Michoacán.
Durante el evento, autoridades y representantes de diversas instituciones coincidieron en la relevancia de vincular la ciencia con el arte como una herramienta para acercar el conocimiento ambiental a la población. En su mensaje de bienvenida, la directora del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán (ICTI), Alejandra Ochoa Zarzosa, destacó que este tipo de iniciativas ayudan a romper la percepción de que la ciencia es lejana o inaccesible, además de fortalecer el trabajo colaborativo entre comunidades, especialistas y gestores culturales.
La funcionaria explicó que la estrategia estatal para la conservación del jaguar se puso en marcha hace un par de años como un esfuerzo conjunto entre dependencias gubernamentales, investigadores y colectivos ambientales. Señaló que, si bien el jaguar habita en territorio michoacano, aún existen vacíos de información sobre sus poblaciones, su ecosistema y las especies de las que depende para subsistir, lo que vuelve indispensable la generación de conocimiento científico para el diseño de políticas públicas eficaces.
Asimismo, se explicó a las y los asistentes que la protección del jaguar implica también la conservación de amplias extensiones de territorio y el mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas. En este sentido, se subrayó que la estrategia no se limita a la investigación científica, sino que busca involucrar activamente a la sociedad a través de acciones culturales, educativas y de divulgación que fortalezcan la conciencia ambiental tanto a corto como a largo plazo.
mrh