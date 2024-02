"PES no prioriza alianza con nadie" aclara dirigente en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente estatal del Partido Encuentro Solidario (PES) Eder López García, aclaró que, su partido no tiene interés de ir en alianza con otros institutos políticos en la mayoría de los municipios de Michoacán, y en Morelia será el precandidato, Alfonso Martínez Alcázar, quien decida la posibilidad de una candidatura común con el PES y otros partidos.

"La posición del PES está muy clara: yo no estoy priorizando alianza con nadie, nuestro proyecto político es ir solos, sí estoy abierto a la posibilidad y voy a esperar los momentos adecuados, en el caso particular de Morelia, el tema está calientito, hay muchas cosas que se tienen que destrabar y que no dependen de mí, eso dependerá del candidato en común, de Alfonso y de las fuerzas políticas que hoy ya lo arropan".

En este sentido, Eder López declaró para MIMORELIA.COM que dentro la posible candidatura en común de Martínez Alcázar, lo primero será resolver cualquier duda con el PAN y el PRD, partidos que ya abanderan la reelección del actual alcalde, para después determinar el panorama con el PES, tanto en Morelia como en el resto de la entidad.

"Yo entiendo que al ser una coalición nacional PAN-PRI-PRD ellos están priorizando primero el escenario para ver dónde van juntos ellos, es normal y yo lo respeto. Yo voy a esperar a que los tiempos se agoten, que ellos tengan sus definiciones y en el trance final de ese ejercicio veremos si nos acomodados en algún municipio. Tiempo al tiempo".

Lo anterior se da luego de la declaración del secretario general de Acción Nacional en Michoacán, Javier Estrada Cárdenas, en la cual reconoció a Morelia como el único municipio en donde habría un escenario de coalición con el partido morado, pues en el resto del estado, admitió, "no existiría el interés del ir con el PES".

Sobre ello, López García insistió, su partido se encuentra en una tesis muy similar:

"Dice -Javier Estrada- que en los demás municipios el ánimo de su mayoría de la militancia es no ir con el PES, eso ya es un tema interno de ellos; en el caso de nosotros es igual y desde tiempo igual, estamos priorizando nuestro proyecto político en ir solos y sólo abriendo la posibilidad, según la coyuntura en algunos municipios, pero al igual que Estrada lo comentó, en casos particulares. Yo no veo alguna novedad".

Sobre el PRD las pláticas no han sido formales, sino que la apertura a una alianza entre ambos institutos se ha comentado sólo por vía remota y con base en las referencias hechas por la militancia de cada uno, informó el pesista.