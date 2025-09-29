Personal especializado y equipo de última tecnología distinguen la Terapia Intensiva del Hospital Angeles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Angeles Morelia se distingue por brindar atención integral a pacientes críticos, gracias a la coordinación del personal médico altamente capacitado y al equipo de última tecnología con el que cuenta. Este modelo de trabajo marca una diferencia en el pronóstico final de cada caso.
En entrevista para MIMORELIA.COM, el doctor Luis Alberto Marines, coordinador de Terapia Intensiva, destacó que la principal misión del área siempre está orientada a garantizar el manejo integral de los pacientes.
“La principal misión de la terapia intensiva y cómo se refleja esto en la atención diaria a los pacientes críticos, siempre va enfocada al manejo integral del paciente, y eso lo hacemos con diferentes herramientas, una de ellas es el conocimiento, es decir, los perfiles de los médicos con altas especialidades”, subrayó.
El especialista, con formación como médico urgenciólogo, subespecialidad en medicina crítica y alta especialidad en medicina crítica obstétrica, añadió que tanto el personal médico como el de enfermería cuentan con preparación constante y recalcó que se han logrado certificaciones internacionales, lo que respalda la calidad del servicio.
La Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Angeles Morelia está disponible prácticamente las 24 horas del día y es una de las más grandes en el estado. En total, dispone de 11 camas: seis de terapia intensiva y cinco de cuidados intermedios, lo que permite atender de manera simultánea a pacientes con diferentes necesidades de soporte vital.
El doctor Marines resaltó que esta capacidad se acompaña de múltiples tecnologías de apoyo, entre ellas ventilación mecánica, monitoreo hemodinámico invasivo y no invasivo, así como dispositivos de soporte extracorpóreo para pulmón, corazón, riñón y hasta hígado.
El doctor enfatizó que el enfoque es polivalente, es decir, se atiende cualquier tipo de emergencia de manera oportuna e integral, en coordinación con todas las áreas del hospital y utilizando el equipo adecuado para cada situación. El especialista explicó que esto permite que los pacientes no solo sobrevivan a eventos críticos, sino que puedan regresar en buenas condiciones a su vida cotidiana.
Como ejemplo, compartió uno de los casos más recientes que marcó la diferencia gracias a la integración del conocimiento y la tecnología.
"El más reciente fue hace dos meses, en el que una paciente ingresó con una patología obstétrica, ella llegó al colapso materno por sepsis materna. Entonces requirió intervención quirúrgica y posteriormente tuvo un deterioro multiorgánico importante (…)", relató.
Aunque las primeras atenciones fueron fundamentales, señaló que fue necesario recurrir a soportes vitales avanzados.
"Ahorita es una paciente funcional que está en casa y que regresó con su familia, prácticamente cambiamos el destino de esta paciente gracias a la integración del conocimiento, la tecnología y la capacidad del personal", destacó.
Con ello, el doctor Luis Alberto Marines puntualizó que el Hospital Angeles Morelia reafirma su compromiso de ofrecer atención integral y de alta especialidad a pacientes críticos, respaldada por tecnología de vanguardia y un equipo médico preparado para responder en todo momento.
rmr