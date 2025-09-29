Personal especializado y equipo de última tecnología distinguen la Terapia Intensiva del Hospital Angeles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Angeles Morelia se distingue por brindar atención integral a pacientes críticos, gracias a la coordinación del personal médico altamente capacitado y al equipo de última tecnología con el que cuenta. Este modelo de trabajo marca una diferencia en el pronóstico final de cada caso.

En entrevista para MIMORELIA.COM, el doctor Luis Alberto Marines, coordinador de Terapia Intensiva, destacó que la principal misión del área siempre está orientada a garantizar el manejo integral de los pacientes.

“La principal misión de la terapia intensiva y cómo se refleja esto en la atención diaria a los pacientes críticos, siempre va enfocada al manejo integral del paciente, y eso lo hacemos con diferentes herramientas, una de ellas es el conocimiento, es decir, los perfiles de los médicos con altas especialidades”, subrayó.