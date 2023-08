Personajes de Morena están detrás del conflicto por instalación de gasoducto: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar comentó que en el tema de la instalación del gasoducto en la zona de La Huerta, “hay alguien que está metiendo las manos de manera política y azuzando y engañando a la ciudadanía y es una concesión federal (en la) que el municipio no tiene nada que ver y los que están metiendo las manos ya se enredaron porque no sabían que el tema tenía que ver con la federación y ahora ya no saben qué hacer, entonces lo que hemos dicho a la empresa es que rectifique su trazo”.

Y es que con “la politiquería” que está haciendo un personaje ligado con el partido Morena, se había vuelto a meter escombro y grava en donde el municipio ya había limpiado, y hay vecinos que quieren que se abra y otros que no.

Lo anterior luego de que vecinos de la calle Encuentro de Maravatío de la colonia Carlos María de Bustamante, cercana a Walmart La Huerta que se encontraba cerrada desde hace algunos meses, primero por la obra y luego por la inconformidad por parte de los mismos por la construcción del gasoducto, informaron que el día de ayer cayó a una zanja, un tráiler que abastecía la tienda The Home Depot, lo que provocó que la empresa Gas del Noreste, se aplicara en tapar la canaleta profunda que había construido para la colocación de los tubos.

Esta situación mantiene su inconformidad porque consideran que de esta forma la empresa sí hizo caso para actuar en algo que ellos habían solicitado ya desde hace algún tiempo.

De acuerdo con Eva Barriga, presidenta del comité "No al gasoducto" y representante de la colonia Torremolinos y de otras colonias aledañas, el día de ayer acudió el representante jurídico de la gasera junto con el notario Jaime Darío Oseguera Méndez, quién dio fe de la acción.

Aunque se puede observar que ya está limpia de escombro y que se ha retirado la grava, así como que se ha tapado algunas de las zanjas por donde pasaría el gasoducto, que ha sido causa de protesta, los vecinos permanecen inconformes al no tener una comunicación que les dé la certeza de la reubicación del mismo.

SHA