Persona de la disidencia sexual reclama falta de seguridad en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al reconocer que Morelia es una ciudad conservadora y machista, Rodrigo Morales persona de la disidencia sexual afirmó que la ciudad capital hacen falta mejoras en cuanto a seguridad de las personas de la comunidad LGBT+.

Manifestó que en Morelia hacen falta condiciones de seguridad durante la noche y en espacios nocturnos como bares y antros, pues “les cuesta aceptar mucho lo que es diferente, lo que es transgresor” expresó.

“Yo afortunadamente, no he tenido ninguna situación de abuso ni acoso, sin embargo, en mis compañeras sí, la atacaron con un machete en el centro histórico de Morelia, afortunadamente, contactamos a las autoridades correspondientes y está salvo” compartió.

En entrevista con MiMorelia.com, el también integrante de la House of Atascadas refirió que en ocasiones siente mayor seguridad al sentir el rechazo de la gente por su aspecto o vestimenta, debido a que prefiere ser evitada a ser discriminada.

“Como persona de la comunidad no binaria me da cierta seguridad que las personas no se acerquen, que me eviten, porque puedo ser discriminada o violentada y no vivirme libremente” expresó.

Una persona disidente sexual es aquella que cuestiona la heterosexualidad como la norma social hegemónica.

Compartió que también pertenece a la cultura ballroom, que es una subcultura LGBTQ+ de origen afroamericano y latino que se caracteriza por ser un espacio para la comunidad LGTBIQ racializada.

