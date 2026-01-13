Persisten tiraderos a cielo abierto en Villas del Pedregal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante una jornada de limpieza realizada hace algunas semanas en el fraccionamiento Villas del Pedregal se retiraron 25 toneladas de residuos provenientes de tiraderos a cielo abierto, informó Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

En entrevista colectiva, el secretario señaló que esta problemática persiste en dicho fraccionamiento ubicado al poniente de Morelia, por lo que se han implementado diversas acciones particularmente en dos puntos específicos: las inmediaciones de la Secundaria Técnica 168 “Ifigenia Martínez” y el Centro Spot.

“La realidad es que ha sido un proceso muy complicado, hemos hecho infinidad de notificaciones. Y entre distintos factores, no se ha podido terminar esta problemática (…)”, señaló.