Persisten tiraderos a cielo abierto en Villas del Pedregal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante una jornada de limpieza realizada hace algunas semanas en el fraccionamiento Villas del Pedregal se retiraron 25 toneladas de residuos provenientes de tiraderos a cielo abierto, informó Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.
En entrevista colectiva, el secretario señaló que esta problemática persiste en dicho fraccionamiento ubicado al poniente de Morelia, por lo que se han implementado diversas acciones particularmente en dos puntos específicos: las inmediaciones de la Secundaria Técnica 168 “Ifigenia Martínez” y el Centro Spot.
“La realidad es que ha sido un proceso muy complicado, hemos hecho infinidad de notificaciones. Y entre distintos factores, no se ha podido terminar esta problemática (…)”, señaló.
En este tenor, Vázquez Vargas indicó que se han emitido apercibimientos a vecinas y vecinos, principalmente a quienes habitan cerca de los puntos considerados como focos rojos, con el objetivo de solicitarles que eviten abandonar basura.
Añadió que en la jornada más reciente, realizada hace aproximadamente 15 días, se utilizaron tres camiones de volteo para retirar los residuos acumulados en estos tiraderos, lo que representó cerca de 25 toneladas de basura, principalmente desechos de construcción como azulejos, así como cartón, ropa y otros materiales.
Aunado a esto, el secretario señaló que para atender la recolección de basura en esta zona se cuenta con cuatro unidades del municipio, a las cuales se suman las unidades de una empresa privada, con las que de manera conjunta se realiza este servicio.
Asimismo, Vázquez Vargas indicó que la Secretaría de Servicios Públicos Municipales continuará atendiendo esta problemática mediante más jornadas de limpieza, a las cuales se buscará sumar a las y los vecinos del fraccionamiento, al considerar que también es necesario fortalecer la conciencia ciudadana.
Finalmente, el funcionario compartió que este tipo de tiraderos a cielo abierto también se han identificado en la salida a Atécuaro —donde comentó que la incidencia ha disminuido—, así como en una vialidad ubicada al norte de la ciudad en colindancia con el municipio de Tarímbaro.
BCT