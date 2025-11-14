Persiste en Morelia la extorsión telefónica con hasta dos reportes diarios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Policía Morelia atiende de uno a dos reportes diarios por extorsión telefónica o secuestros virtuales, destacó Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad en la capital.

En entrevista, el comisionado indicó —a pregunta de MIMORELIA.COM— que en este delito la corporación ha establecido un protocolo específico de atención a las víctimas.

“Ponemos en el centro a las víctimas, les damos todo el respaldo, toda la atención institucional y así logramos frustrar muchos intentos de estos delincuentes de obtener dinero a través de esta modalidad de extorsión”, precisó.

Alarcón Olmedo señaló que prácticamente todos los días reciben de uno a dos reportes de llamadas de extorsión o secuestros virtuales, y recalcó que en la gran mayoría de los casos “son situaciones falsas”.

Respecto a los secuestros virtuales —los cuales indicó que son los que más alertan a la corporación debido a la desaparición momentánea de algún integrante de una familia—, el comisionado detalló que se realiza un esfuerzo conjunto de todas las áreas de la Policía de Morelia para resolver cada caso lo más pronto posible.

En este tenor, el comisionado recalcó que han solicitado al titular de la estrategia nacional antiextorsión de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que la Policía Morelia pueda sumarse a dicha estrategia.

Lo anterior, precisó, es con la finalidad de coordinar esfuerzos con otras corporaciones, pues aunque atienden este delito prácticamente todos los días con resultados favorables, señaló que aún pueden fortalecerse.

Cabe resaltar que este tipo de reportes la ciudadanía puede realizarlos a través del número de la Policía Morelia 443-113-5000, ya sea mediante una llamada o incluso un mensaje vía WhatsApp.

