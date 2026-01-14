Persecución en Jardines de Guadalupe termina con arresto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Derivado de labores de prevención y vigilancia, Policía Morelia aseguró a un sujeto y puso a disposición de la Fiscalía General del Estado un vehículo, así como diversos indicios relacionados con hechos constitutivos de delito contra la salud, en la colonia Jardines de Guadalupe.

Los hechos ocurrieron luego de que, a través del sistema de videovigilancia C4, se detectara un vehículo cuyas características coincidían con uno presuntamente relacionado con un robo de otro vehículo con violencia registrado previamente en la ciudad. Al darle seguimiento, los oficiales marcaron el alto al conductor, quien hizo caso omiso e intentó evadir la acción policial.

Tras una breve persecución, el vehículo fue interceptado en calles de la colonia Jardines de Guadalupe. En ese momento, el conductor descendió de la unidad e intentó huir a pie, siendo asegurado metros adelante por los oficiales.