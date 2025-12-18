Perros resguardados tras operativo continúan en atención médica; IMPA cuestiona solicitud de devolución

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el operativo en un domicilio donde se detectó el hacinamiento de 60 perros, la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó la devolución de los ejemplares resguardados por el Instituto Municipal de Protección Animal (IMPA); sin embargo, la directora Minerva Bautista Gómez señaló que no lo consideran viable, ya que los animales aún se encuentran bajo atención médica.
En entrevista colectiva, la funcionaria compartió que, desde su perspectiva, el caso se ha politizado y que la solicitud de la Fiscalía resulta poco viable, debido a que se les indicó que los ejemplares serían canalizados a una asociación particular, sin que se les proporcionara el nombre ni mayor información al respecto. Esta situación, señaló, genera incertidumbre sobre el manejo y cuidado que recibirían los animales.
Aunado a esto, Bautista Gómez señaló que los 15 ejemplares que actualmente se encuentran bajo resguardo del IMPA continúan en proceso de atención médica y recuperación, tras haber sido esterilizados. Además, precisó que presentan defensas bajas, ya que también fueron vacunados recientemente.
“Vamos a ver los mecanismos legales que se puedan realizar para no regresar a los animales, porque sabemos del riesgo que esto puede implicar (...)”, resaltó la directora, a la par de señalar que desconocen el tipo de manejo que pretende realizar la otra asociación, ya que por parte del IMPA se llevaron a cabo las gestiones necesarias para que el fin de semana se pueda esterilizar al resto de los ejemplares y así llevar a cabo el registro correspondiente de cada uno.
Asimismo, indicó que en el domicilio donde se efectuó el operativo continúan las labores de limpieza, debido a las condiciones insalubres en las que se encontraba el inmueble por la cantidad de animales.
Detalló que ya se ha avanzado en la limpieza de tres cuartos y que la misma ciudadanía se ha sumado con donaciones de insumos como guantes, palas, cubrebocas, pinol, entre otros. Además, un partido político contribuyó con la donación de croquetas.
Finalmente, la directora informó que en el domicilio aún permanecen 44 ejemplares; 15 se encuentran bajo resguardo del IMPA y uno más fue resguardado recientemente por una asociación.
En este sentido, la directora enfatizó la importancia de concretar un convenio de colaboración claro entre instituciones, que permita atender este tipo de resguardos en espacios adecuados para la rehabilitación y seguimiento puntual de los animales.
