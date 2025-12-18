Perros resguardados tras operativo continúan en atención médica; IMPA cuestiona solicitud de devolución

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el operativo en un domicilio donde se detectó el hacinamiento de 60 perros, la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó la devolución de los ejemplares resguardados por el Instituto Municipal de Protección Animal (IMPA); sin embargo, la directora Minerva Bautista Gómez señaló que no lo consideran viable, ya que los animales aún se encuentran bajo atención médica.

En entrevista colectiva, la funcionaria compartió que, desde su perspectiva, el caso se ha politizado y que la solicitud de la Fiscalía resulta poco viable, debido a que se les indicó que los ejemplares serían canalizados a una asociación particular, sin que se les proporcionara el nombre ni mayor información al respecto. Esta situación, señaló, genera incertidumbre sobre el manejo y cuidado que recibirían los animales.