¡Perrorrífico! Paseos Perrones regresa con edición de Halloween en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El evento más “perrorrífico” del año regresa a la capital michoacana. El colectivo Boule Club, creador de la dinámica Paseos Perrones, invitó a la ciudadanía a sumarse a su edición especial de Halloween.
La cita será el próximo 25 de octubre a las 7:00 de la noche en el bulevar García de León, donde se espera la participación de familias y sus lomitos en un recorrido lleno de disfraces, convivencia y diversión.
El evento está pensado para que tanto personas como mascotas disfruten de un ambiente festivo y seguro. Los asistentes podrán llevar a sus perritos caracterizados y ser parte de una experiencia comunitaria con muchas fotos, risas y sorpresas preparadas por los organizadores.
El Boule Club adelantó que en los próximos días dará a conocer más detalles sobre las dinámicas y actividades que acompañarán esta celebración.
SHA