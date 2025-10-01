Morelia

¡Perrorrífico! Paseos Perrones regresa con edición de Halloween en Morelia

El recorrido se realizará el 25 de octubre a las 7:00 pm en el bulevar García de León, con temática de Halloween y espacio para disfraces de mascotas
¡Perrorrífico! Paseos Perrones regresa con edición de Halloween en Morelia
CORTESÍA
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El evento más “perrorrífico” del año regresa a la capital michoacana. El colectivo Boule Club, creador de la dinámica Paseos Perrones, invitó a la ciudadanía a sumarse a su edición especial de Halloween.

La cita será el próximo 25 de octubre a las 7:00 de la noche en el bulevar García de León, donde se espera la participación de familias y sus lomitos en un recorrido lleno de disfraces, convivencia y diversión.

🐾 Una fiesta de disfraces para lomitos y familias

El evento está pensado para que tanto personas como mascotas disfruten de un ambiente festivo y seguro. Los asistentes podrán llevar a sus perritos caracterizados y ser parte de una experiencia comunitaria con muchas fotos, risas y sorpresas preparadas por los organizadores.

El Boule Club adelantó que en los próximos días dará a conocer más detalles sobre las dinámicas y actividades que acompañarán esta celebración.

SHA

Bulevar García de León
Paseos Perrones
Halloween Morelia
perritos caracterizados

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com