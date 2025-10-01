¡Perrorrífico! Paseos Perrones regresa con edición de Halloween en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El evento más “perrorrífico” del año regresa a la capital michoacana. El colectivo Boule Club, creador de la dinámica Paseos Perrones, invitó a la ciudadanía a sumarse a su edición especial de Halloween.

La cita será el próximo 25 de octubre a las 7:00 de la noche en el bulevar García de León, donde se espera la participación de familias y sus lomitos en un recorrido lleno de disfraces, convivencia y diversión.