Perritos rescatados de la colonia Guadalupe, listos para ser adoptados

A la par, habrá gatitos y perritos de rescatistas independientes que también buscan a su familia definitiva.

Si no está en tus posibilidades adoptar a un can o a un "michi", también se puede apoyar con donativos en especie como artículos de limpieza, cloro especial para perros (no cloro común), pinol, fabuloso, trapeadores de tela, bolsas para basura, etcétera.