¡Perritos fantasmales invadirán Morelia! Habrá premios, adopciones y altares; ¿cuándo y dónde?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Vampiros, calabazas, flores, “hot dogs” y hasta el mismísimo chamuco de cuatro patas se darán cita en el concurso de disfraces canino que organiza el colectivo D.A.R.A.M.O.R. Rescatistas Independientes de Michoacán, en el marco de su ya tradicional feria de adopción.

La información fue difundida a través de un comunicado de prensa por el colectivo, donde se convoca a toda la ciudadanía a asistir al Parque 150 el domingo 19 de octubre a partir de las 14:00 horas. Para participar, los asistentes deberán registrarse previamente en la página oficial del colectivo animalista.

¿Qué habrá en el evento?

🐾 Concurso de disfraces para perritos

🐾 Feria de adopción de lomitos

🐾 Altar de Día de Muertos para mascotas fallecidas

🐾 Rifa con causa: más de 20 artículos para lomitos

🐾 Recolección de tapitas para apoyar a niños con cáncer (AMANC)

🐾 Premios: renta de cenador, cortesías al zoológico, pases para juegos mecánicos

El altar será dedicado a los perritos y gatitos que ya cruzaron el arcoíris. Solo hay que llevar una fotografía para honrarlos.

Evento con causa y corazón

Además del enfoque animalista, este año el evento se suma a una causa social al colaborar con la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC). Los organizadores invitan a los asistentes a llevar tapitas plásticas para ser entregadas a los rescatistas.

Luisa Quijano Ravell, vocera del colectivo, recordó que las asociaciones protectoras de animales “no solo apoyan a los peludos sin hogar, también realizan actividades en beneficio de las personas”.

Con humor y ternura, Quijano convocó a los fantasmitas caninos a ponerse su mejor disfraz y espantar a los morelianos este domingo.