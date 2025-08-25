Perritos con causa: Paseos Perrones cumple 2 años y lanza colecta en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– El grupo de convivencia canina Paseos Perrones Boulevard festejará su segundo aniversario con una Caminata Nocturna Neón y una colecta en beneficio de refugios animalistas que rescatan perros y gatos en la capital michoacana.

La caminata se realizará el 30 de agosto, a las 19:00 horas, partiendo del área verde del Ancla en el Boulevard García de León. El evento está abierto a la participación de familias con sus mascotas, bajo un ambiente de convivencia y bienestar animal.