Perritos con causa: Paseos Perrones cumple 2 años y lanza colecta en Morelia

VERÓNICA TORRES
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– El grupo de convivencia canina Paseos Perrones Boulevard festejará su segundo aniversario con una Caminata Nocturna Neón y una colecta en beneficio de refugios animalistas que rescatan perros y gatos en la capital michoacana.

La caminata se realizará el 30 de agosto, a las 19:00 horas, partiendo del área verde del Ancla en el Boulevard García de León. El evento está abierto a la participación de familias con sus mascotas, bajo un ambiente de convivencia y bienestar animal.

Los donativos incluyen alimento para todas las etapas y tamaños, cobijas, accesorios, transportadoras, medicamentos sellados, productos de limpieza y artículos de mantenimiento como mallas, lonas o herramientas.

Los apoyos pueden entregarse hasta el 30 de agosto en los siguientes puntos:

  • Estética Alexander (La Paloma)

  • Estética Canina y Felina Dodi y Ducky (Nueva Chapultepec)

  • Caminatas caninas de aniversario

  • Martes y viernes por la noche en la jaula de juego canino, frente a Ponte tus Moños, en el Blvd. García de León

Todo lo recaudado será entregado el 31 de agosto directamente a los refugios beneficiados.

Para más información, los interesados pueden consultar las redes sociales oficiales de Paseos Perrones Blvd en Instagram y TikTok.

