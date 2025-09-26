Perrito de Morelia comienza a trabajar como guardián antitráfico de animales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Horus, un doberman de 4 años de edad, se ha convertido en el nuevo aliado de la Unidad de Rescate y Conservación Animal de Morelia (URCAM), donde tendrá la misión de detectar vida silvestre en operativos de paquetería y vehículos con el fin de frenar el tráfico ilegal de especies.

El can, entrenado bajo un esquema de refuerzo positivo, forma parte de los primeros esfuerzos especializados en este tipo de tareas dentro de la capital michoacana.

Según explicó personal de URCAM, el método consiste en el llamado “juego de caja”, en el que Horus olfatea distintos empaques cerrados que contienen diversos objetos. Cada vez que identifica correctamente la presencia de fauna silvestre, recibe un premio en forma de alimento o juguete, lo que convierte la dinámica en una experiencia positiva y entretenida.