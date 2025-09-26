Perrito de Morelia comienza a trabajar como guardián antitráfico de animales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Horus, un doberman de 4 años de edad, se ha convertido en el nuevo aliado de la Unidad de Rescate y Conservación Animal de Morelia (URCAM), donde tendrá la misión de detectar vida silvestre en operativos de paquetería y vehículos con el fin de frenar el tráfico ilegal de especies.
El can, entrenado bajo un esquema de refuerzo positivo, forma parte de los primeros esfuerzos especializados en este tipo de tareas dentro de la capital michoacana.
Según explicó personal de URCAM, el método consiste en el llamado “juego de caja”, en el que Horus olfatea distintos empaques cerrados que contienen diversos objetos. Cada vez que identifica correctamente la presencia de fauna silvestre, recibe un premio en forma de alimento o juguete, lo que convierte la dinámica en una experiencia positiva y entretenida.
Aunque en Morelia existen binomios caninos entrenados para la detección de narcóticos o pólvora, Horus es el único especializado en la búsqueda de especies silvestres, lo que lo hace pionero en esta área para la ciudad. Su labor será clave en puntos estratégicos como empresas de paquetería, retenes vehiculares y operativos conjuntos con Protección Civil y otras dependencias.
Autoridades destacaron que su presencia permitirá reforzar la vigilancia y evitar que animales capturados de manera ilegal sean trasladados dentro y fuera del estado.
“El objetivo es disminuir el tráfico de vida silvestre, un problema que afecta tanto a la biodiversidad como a la seguridad”, señalaron.
Horus estará bajo el cuidado y supervisión de la URCAM, que ya lo considera parte de su equipo oficial. Con su incorporación, Morelia se suma a otras ciudades del país que utilizan binomios caninos como herramienta para proteger la fauna.
Con información de Cynthia Arroyo...
RYE-