Perrita "Lobita" le gana al sistema: amparo impide que la saquen del hospital donde eligió vivir en Morelia

Ante la situación, el Instituto Municipal de Protección Animal (IMPA) acudió al sitio para atender el reporte y reubicó temporalmente a Lobita en una zona ajardinada segura cerca del área de Urgencias, además de colocarle un chip de identificación. La directora del IMPA, Minerva Bautista Gómez, confirmó que el Instituto daría seguimiento al caso y consideró que el desalojo podría constituir maltrato agravado, al haber sido presuntamente ordenado por un funcionario público.

El asunto fue escalado al secretario de Salud del estado, Elías Ibarra Torres, quien informó que la situación sería revisada.

Sin embargo, la medida más contundente llegó el pasado 24 de enero, cuando la Jueza Cuarto de Distrito concedió una suspensión de plano mediante un amparo indirecto promovido por la abogada Fany Rodríguez.

Con esta resolución, se ordena a las autoridades: