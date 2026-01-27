Perrita "Lobita" le gana al sistema: amparo impide que la saquen del hospital donde eligió vivir en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lobita, la perrita que ha vivido por más de ocho años en el Hospital Infantil de Morelia, podrá permanecer en su hogar gracias a una resolución judicial que prohíbe cualquier intento de retirarla o sacrificarla.
El caso generó polémica en redes sociales luego de que, presuntamente, el director del nosocomio girara instrucciones para retirarla de jardines y estacionamientos del hospital. Esta medida fue rechazada por personal médico, vecinos y usuarios del hospital, quienes advirtieron que podría representar un riesgo para la vida de Lobita.
Ante la situación, el Instituto Municipal de Protección Animal (IMPA) acudió al sitio para atender el reporte y reubicó temporalmente a Lobita en una zona ajardinada segura cerca del área de Urgencias, además de colocarle un chip de identificación. La directora del IMPA, Minerva Bautista Gómez, confirmó que el Instituto daría seguimiento al caso y consideró que el desalojo podría constituir maltrato agravado, al haber sido presuntamente ordenado por un funcionario público.
El asunto fue escalado al secretario de Salud del estado, Elías Ibarra Torres, quien informó que la situación sería revisada.
Sin embargo, la medida más contundente llegó el pasado 24 de enero, cuando la Jueza Cuarto de Distrito concedió una suspensión de plano mediante un amparo indirecto promovido por la abogada Fany Rodríguez.
Con esta resolución, se ordena a las autoridades:
Abstenerse de cualquier acto de maltrato, captura o retiro forzoso de Lobita del hospital.
Prohibir tajantemente cualquier intento de privarla de la vida.
Vincular al Ayuntamiento de Morelia para garantizar su protección y trato ético.
Permitir que el IMPA supervise el cumplimiento cabal de lo dispuesto por la jueza.
Con este fallo, Lobita podrá permanecer legalmente en el hospital que ella misma eligió como hogar, bajo protección institucional y con respaldo ciudadano.
rmr