Perrita es reubicada en Hospital Infantil de Morelia y ya trae chip de identificación: IMPA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Municipal de Protección Animal (IMPA) dará seguimiento al caso de Lobita, una perrita que presuntamente sería desalojada de las inmediaciones del Hospital Infantil de Morelia, informó Minerva Bautista Gómez, directora general del IMPA.
En entrevista para MIMORELIA.COM, Bautista Gómez señaló que, tras recibir el reporte, personal del Instituto acudió al hospital para abordar la situación con el director del nosocomio, quien presuntamente habría girado la instrucción de retirar a la perrita del lugar.
“Consideramos que incluso sería un maltrato agravado porque es a través de un funcionario público quien giró una orden. Lobita tiene ocho años en ese espacio, esto incluso antes de que estuviera la obra concluida del hospital (…)”, expresó.
Indicó que no fue posible concretar un diálogo óptimo con el director del hospital, por lo que el tema fue expuesto ante Elías Ibarra Torres, secretario de Salud, quien les informó que la situación sería revisada.
En este contexto, Bautista Gómez explicó que, de manera momentánea, la cama de Lobita fue reubicada a una de las áreas con jardín cercanas al área de Urgencias, espacio en el que habitualmente permanece, -siempre en el exterior del hospital.
Añadió que Lobita es una perrita geriátrica, con una edad aproximada de 10 años, y desde hace varios años se encuentra en las inmediaciones del área de Urgencias. Pues a pesar de que la han intentado adoptar, finalmente regresa a este sitio, pues es el espacio que reconoce como su hogar.
Finalmente, la directora del IMPA señaló que al ejemplar se le colocó un chip de identificación y recalcó que el Instituto se mantendrá atento al caso, ya que, de concretarse su desalojo, además de poner en riesgo su vida, la acción podría constituir una forma de maltrato animal, lo cual se agravaría en caso de ser ordenada por un servidor público.
RYE-