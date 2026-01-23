Perrita es reubicada en Hospital Infantil de Morelia y ya trae chip de identificación: IMPA

En entrevista para MIMORELIA.COM, Bautista Gómez señaló que, tras recibir el reporte, personal del Instituto acudió al hospital para abordar la situación con el director del nosocomio, quien presuntamente habría girado la instrucción de retirar a la perrita del lugar.

“Consideramos que incluso sería un maltrato agravado porque es a través de un funcionario público quien giró una orden. Lobita tiene ocho años en ese espacio, esto incluso antes de que estuviera la obra concluida del hospital (…)”, expresó.

Indicó que no fue posible concretar un diálogo óptimo con el director del hospital, por lo que el tema fue expuesto ante Elías Ibarra Torres, secretario de Salud, quien les informó que la situación sería revisada.