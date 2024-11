Permitirían que autos se estacionen en el centro de Morelia durante fiestas decembrinas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Gobierno de Morelia, Yankel Benítez Silva, anunció que los permisos para estacionar autos compactos en determinadas zonas del Centro Histórico podría volver durante las fiestas decembrinas de este 2024.

Es de recordar que el pasado 18 de octubre el Ayuntamiento de Morelia anunció dicha iniciativa para facilitar la movilidad de los turistas y residentes durante la temporada de alta afluencia por festivales y Día de Muertos.

Y es que se permitió hasta el pasado 3 de noviembre el estacionamiento de vehículos compactos en determinadas calles del Centro Histórico que normalmente tienen restricción de horario, donde se ubican letreros amarillos sobre las señales de no estacionarse.

En ese tenor, Benítez Silva dijo a MIMORELIA.COM que esta iniciativa tuvo un gran impacto y fue recibida gratamente por parte de la ciudadanía, así como de visitantes nacionales y extranjeros.

“Fue una medida emitida por el presidente municipal a la Policía de Morelia a efecto de generar mejores condiciones de movilidad a morelianos y turistas”, explicó el secretario del ayuntamiento.

Para el mes de diciembre se estaría considerando que se vuelva a implementar, “será durante la temporada alta, aunque aún no se tienen fechas concretas, no es un hecho, no quisiera adelantarme, pero funcionó muy bien, tuvo un impacto positivo y ayudó par la movilidad de visitantes” concluyó.

RYE