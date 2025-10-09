Permitirán estacionarse en primer cuadro de Morelia durante Festival de Cine en estas calles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la realización del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) se permitirá estacionar vehículos en las calles del primer cuadro del Centro Histórico, informó Isaac Olguín Guerrero, encargado de despacho de la Comisaría de Morelia.

En entrevista colectiva, Olguín Guerrero señaló que ya se tiene listo el dispositivo de vialidad y seguridad que se implementará en el Centro Histórico con motivo del FICM, que se llevará a cabo del 10 al 19 de octubre.

Respecto al estacionamiento, precisó que este será permitido en las calles del primer cuadro de la ciudad, respetando únicamente las zonas de restricción.

“Solamente vamos a continuar con la prohibición en las rampas para personas con discapacidad, pasos peatonales, en las esquinas y en los puntos de carga y descarga (…)”, subrayó.

El comisario indicó que esta medida se difundirá de manera masiva precisa a través de las redes sociales de la Policía Morelia. Y entre las calles con tolerancia para estacionarse se encuentran las vías principales, así como Guillermo Prieto y Abasolo —esta última de forma intermitente debido a los eventos del festival—, además de las calles que rodean Plaza de Armas y Plaza Juárez.

Agregó que la medida aplicará durante todos los días del FICM y no tendrá horario límite para estacionarse.

Finalmente, Olguín Guerrero precisó que en el operativo de seguridad participarán cerca de 100 oficiales, tanto del área de vialidad como de la Policía Turística, principalmente desplegados en el Centro Histórico, aunque también habrá presencia en el corredor del aeropuerto.

Al respecto, la Policía de Morelia detalló en tarjeta informativa:

• Antonio Alzate.

• Corregidora.

• Santiago Tapia, de Nigromante a Guillermo Prieto.

• Melchor Ocampo, de Morelos a Nigromante.

• Aquiles Serdán, de Álvaro Obregón a Morelos.

• Galeana, de Av. Madero Pte. a Corregidora.

• Virrey de Mendoza, de Av. Madero Ote. a Valladolid.

El beneficio de estacionamiento aplica únicamente para vehículos compactos tipo sedán y no aplica en rampas para personas con discapacidad, cruces peatonales ni áreas destinadas a carga y descarga.

El horario de estacionamiento será libre, las 24 horas del día, a partir del primer minuto del viernes 10 de octubre.

