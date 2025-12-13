Habrá tolerancia para estacionarse en el Centro Histórico durante temporada decembrina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la temporada vacacional decembrina se permitirá que, hasta el 6 de enero, la población pueda estacionar sus vehículos en calles aledañas al primer cuadro del Centro Histórico de Morelia, informó Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad en Morelia.

En entrevista, el comisionado señaló que esta medida estará vigente a partir de este sábado 13 de diciembre, debido a las distintas actividades programadas en el Centro Histórico, como posadas y otros festejos característicos de esta temporada del año.

Alarcón Olmedo añadió que se espera un incremento en la afluencia de turistas y visitantes durante los próximos días, por lo que esta tolerancia busca beneficiar tanto a las familias morelianas como a quienes visitan la ciudad.

No obstante, subrayó que deberán respetarse ciertas zonas, como las cocheras, rampas para personas con discapacidad, pasos peatonales, zonas de carga y descarga, así como las esquinas.

De acuerdo con información de la Policía Morelia, las calles en las que se contará con esta tolerancia en el estacionamiento son: Antonio Alzate; Corregidora; Santiago Tapia, en el tramo de Nigromante a Guillermo Prieto; Melchor Ocampo, de Morelos a Nigromante; Aquiles Serdán, de Álvaro Obregón a Morelos; Galeana, de avenida Madero Poniente a Corregidora; y Virrey de Mendoza, de avenida Madero Oriente a Valladolid.

