Periferia concentra retiro de ambulantes sin tolerancia en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cada día, alrededor de 30 comerciantes ambulantes que no cuentan con tolerancia para laborar en la vía pública son retirados, informó Marco Antonio Garibay González, director de Mercados y Plazas de Morelia.

En entrevista colectiva, el director indicó que estos casos se registran principalmente en la periferia de la ciudad, ya que en el Centro Histórico -aseguró- este tema ha podido regularse en mayor medida.

“Estos puestos están en la periferia, con distintos giros, entre ellos fruta, plásticos y bolsas (…)”, señaló.

Aunado a esto, el funcionario afirmó que en el Centro Histórico se mantienen únicamente los puestos que cuentan con la tolerancia correspondiente. No obstante, durante la temporada decembrina y el Día de Reyes se identificó la presencia de comerciantes ambulantes sin permiso, principalmente en la calle Vasco de Quiroga.

Añadió que, de manera recurrente, durante los fines de semana suelen instalarse otros vendedores ambulantes, a quienes también se les solicita el retiro. Respecto a los ambulantes provenientes de otros estados, explicó que suelen arribar a Morelia en temporadas con mayor afluencia turística.

Para concluir, el director informó que otro rubro en el que se comenzó a trabajar esta semana es la actualización del padrón de comerciantes ambulantes autorizados, aspecto que calificó como fundamental para mantener el ordenamiento del comercio en la vía pública.

