Perfecto para pasear: Morelia tendrá un domingo con cielo mixto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo, la capital michoacana amaneció con un ambiente templado y parcialmente nublado, acompañado de temperaturas que rondan los 18°C durante las primeras horas del día. A lo largo de la mañana se espera una mezcla de nubes y claros, con buena visibilidad y condiciones estables para realizar actividades al aire libre.

Hacia el mediodía y durante la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso, con una temperatura máxima estimada en 26°C, por lo que el ambiente será agradable y ligeramente cálido, típico de los días previos a la temporada invernal.

No se pronostican lluvias para la ciudad, aunque se recomienda mantenerse hidratado y usar protección solar si se permanece mucho tiempo bajo el sol.

Durante la noche, el termómetro descenderá de nuevo hasta los 17°C, con intervalos nubosos y sensación fresca, por lo que se sugiere llevar una chamarra ligera o suéter al salir. Los vientos del Noreste soplarán de forma constante a una velocidad media de 17 km/h, ayudando a mantener el ambiente despejado y sin acumulación de humedad.

