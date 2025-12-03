Peregrinos de Malasia, Argentina y Canadá visitan a la Virgen de Guadalupe en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en Morelia, ha comenzado a recibir desde principios de octubre a cientos de peregrinos provenientes de diversas partes del mundo, quienes se adelantaron a las tradicionales festividades del 12 de diciembre.
De acuerdo con el rector del Santuario, Fray Javier Gordillo Arellano, este año ha sido “una bendición” ver cómo las peregrinaciones se han adelantado más de un mes a lo habitual:
“Siempre esperábamos los meros días cercanos al 12, pero ahora desde principios de octubre ya comenzaron a llegar”, compartió.
Entre los visitantes se encuentran fieles de Malasia, Argentina, Brasil, Venezuela, Guatemala, Estados Unidos y Canadá, quienes, según el sacerdote, repiten su visita por segundo año consecutivo:
Fray Gordillo destacó que hasta el momento se han recibido más de 400 peregrinaciones organizadas, además de incontables grupos familiares y pequeños contingentes que llegan por su cuenta:
El rector señaló que las celebraciones guadalupanas de este año podrían rebasar todos los récords de asistencia. “El fin de semana pasado se tuvo que cerrar la calle principal del santuario por la cantidad de feligreses, algo que nunca había sucedido antes de los días previos al 11”, aseguró.
Fray Javier considera que este aumento en la devoción refleja una necesidad de refugio espiritual:
Con información de Cynthia Arroyo / SHA