Morelia

Peregrinos de Malasia, Argentina y Canadá visitan a la Virgen de Guadalupe en Morelia

El Santuario de Guadalupe en Morelia registra visitas anticipadas de peregrinos provenientes de América, Asia y otras regiones del mundo.
Peregrinos de Malasia, Argentina y Canadá visitan a la Virgen de Guadalupe en Morelia
MIMORELIA.COM
Silvia Hernández
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en Morelia, ha comenzado a recibir desde principios de octubre a cientos de peregrinos provenientes de diversas partes del mundo, quienes se adelantaron a las tradicionales festividades del 12 de diciembre.

De acuerdo con el rector del Santuario, Fray Javier Gordillo Arellano, este año ha sido “una bendición” ver cómo las peregrinaciones se han adelantado más de un mes a lo habitual:
“Siempre esperábamos los meros días cercanos al 12, pero ahora desde principios de octubre ya comenzaron a llegar”, compartió.

Entre los visitantes se encuentran fieles de Malasia, Argentina, Brasil, Venezuela, Guatemala, Estados Unidos y Canadá, quienes, según el sacerdote, repiten su visita por segundo año consecutivo:

Ya tienen programado venir cada año, incluso acompañados por sacerdotes que celebran misa y eucaristía con ellos”
Rector del Santuario, Fray Javier Gordillo Arellano

Fray Gordillo destacó que hasta el momento se han recibido más de 400 peregrinaciones organizadas, además de incontables grupos familiares y pequeños contingentes que llegan por su cuenta:

El santuario no ha estado solo en ningún momento, lo cual es un signo de esperanza en medio de la situación tan difícil que vivimos en el país y el mundo”
Rector del Santuario, Fray Javier Gordillo Arellano

Afluencia histórica prevista para el 12 de diciembre

El rector señaló que las celebraciones guadalupanas de este año podrían rebasar todos los récords de asistencia. “El fin de semana pasado se tuvo que cerrar la calle principal del santuario por la cantidad de feligreses, algo que nunca había sucedido antes de los días previos al 11”, aseguró.

Fray Javier considera que este aumento en la devoción refleja una necesidad de refugio espiritual:

La gente busca esa paz que tanto necesita nuestra patria y nuestras familias, y el santuario está ofreciendo justo eso”
Rector del Santuario, Fray Javier Gordillo Arellano

Con información de Cynthia Arroyo / SHA

Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe
peregrinos diciembre
Fray Javier Gordillo

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com