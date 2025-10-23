Percepción de seguridad también se ve afectada por hechos violentos a nivel nacional: comisionado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La percepción de seguridad en Morelia no está únicamente vinculada a los hechos locales, sino también a la violencia que ocurre en distintas partes del país, señaló Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad en el municipio.

En entrevista colectiva, se le cuestionó sobre el aumento en la percepción de inseguridad en la capital michoacana, ya que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, esta pasó de 70.2% en el segundo trimestre del año a 76% en el tercero, con corte al mes de septiembre.

Alarcón Olmedo indicó que uno de los principales retos de la actual administración es mejorar la percepción de seguridad, al considerar este rubro como uno de los más complejos.

Por ello, destacó que se trabaja en reforzar la confianza hacia la Policía Morelia mediante la eficiencia operativa, con el objetivo de contribuir a una mejor percepción ciudadana.