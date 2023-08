Percepción de inseguridad en Morelia ha mejorado, asegura Cussi

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La capital michoacana es de las ciudades que ha mejorado sus índices de percepción de la inseguridad, así lo afirmó el comisionado de Seguridad Ciudadana, Alejandro González Cussi, quien resaltó que del inicio de la administración a la fecha la percepción de inseguridad pasó de un 84 a un 64 por ciento.

"Tomamos la administración con 84, es decir, 8.4 de cada 10 morelianos tenían pánico de lo que pasaba en la ciudad, y ahora hemos bajado a 64. Yo creo que es un tema muy importante que ha venido a reforzar lo que hemos dicho de construir una buena casa en un mal vecindario, no solamente en Michoacán, sino en México", dijo.

En entrevista, González Cussi consideró que el tema de la quema de los bares ocurrido en el mes de marzo no se vió reflejado en los números. "Tomar los números de cuándo arrancamos, van 18 puntos porcentuales, hubo un cambio de 1.6 por ciento de un trimestre a otro, que incluyó el tema de la quema de los bares. En ese sentido, quedó subsanado, no se sintió, no hubo un bajón en el tema de percepción de seguridad", agregó.