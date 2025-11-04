Pendiente, la situación legal de 8 de los 11 detenidos tras disturbios en el Centro Histórico de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ocho de los once detenidos que participaron en los disturbios ocurridos durante los últimos días en el Centro Histórico de Morelia continúan a disposición de la instancia competente, la cual aún no les resuelve su situación jurídica, comentaron fuentes allegadas al tema.
Cabe recordar que dichas personas fueron aseguradas el pasado domingo por causar daños en 16 áreas del Palacio de Gobierno, así como en la puerta principal. Los ahora investigados son: Mario Emmanuel, Raúl, Juan Carlos, Pedro Rodrigo, Mauricio, Nidia Georgina, Kitzia Jahari y Alma.
Hoy vence el plazo para que la autoridad correspondiente determine la situación legal de estos hombres y mujeres. En cuanto a los tres capturados ayer lunes durante la confrontación con elementos de Seguridad Pública, éstos ya fueron liberados.
BCT