Peligro latente, que salud de animales pueda complicarse por descargas de lodos: director de Zoo de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El que se pueda complicar la salud de alguno de los 52 ejemplares que están en la zona donde se realizan las descargas de agua, posiblemente contaminada, por parte del OOAPAS en el Zoológico de Morelia, es un riesgo latente, expuso el director del parque “Benito Juárez”, Julio César Medina Ávila.

En entrevista con MIMORELIA.COM, el director del Zoo de Morelia explicó que aunque a los ejemplares ya se les dio medicina preventiva, existe la posibilidad de que puedan enfermarse si el agua o los lodos con los que tuvieron contacto estaban contaminados, por lo que uno de los ejemplares que preocupa es la cría del jaguar melánico, que estuvo en contacto con el agua.

Dijo que desde el momento del incidente se limpiaron los 11 albergues y a los 52 ejemplares se desparasitaron y dieron multivitamínicos, por ejemplo, motivo por el cual hasta el momento no han presentado algún síntoma de enfermedad, pero, aclaró, que al igual en un ser humano, los padecimientos se pueden presentar de manera inmediata, otras pueden ser agudas o crónicas.

“Me preocupa los que estuvieron en contacto directo con el agua y el lodo, me preocupa los que comenzaron a beber el agua, me preocupan los que el color del lodo les llamó la atención y empezaron a lamber, por el protocolo no ha pasado nada. Pero si se absorbió y a la larga se quedaron trazas de torrente y demás, necesito saber que tenían para aplicar el siguiente protocolo de medicina curativa”, detalló.