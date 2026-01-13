“Pedro Páramo” y más: no te pierdas las funciones gratis del Clavijero este mes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este mes de enero, el Centro Cultural Clavijero invita al público a disfrutar de la Trilogía de Estrenos en la Videoteca María Rojo, una selección de películas que exploran la identidad, la memoria y la resistencia a través del cine internacional y nacional.

Las funciones se realizarán los días 13, 20 y 27 de enero a las 17:00 horas, con entrada libre para todo el público, en el auditorio del Clavijero, ubicado en el Centro Histórico de Morelia.

Las películas programadas son:

13 de enero | "Violeta al fin"

Dir. Hilda Hidalgo. Costa Rica-México, 2017

Recientemente divorciada, Violeta, de 72 años, vive sola en la casa de su infancia, cuidando su exuberante jardín tropical y haciendo planes para convertir su propiedad en una pensión. Una historia sobre dignidad y autonomía en la vejez.

20 de enero | "Pedro Páramo"

Dir. Rodrigo Prieto. México, 2024

Adaptación cinematográfica de la célebre novela de Juan Rulfo. Juan Preciado llega a Comala en busca de su padre, Pedro Páramo, encontrando un pueblo habitado por voces del pasado. Una historia de muerte, poder y memoria.

27 de enero | "Valor sentimental"

Dir. Joachim Trier. Noruega, 2025

Un drama introspectivo sobre una mujer que enfrenta el duelo tras la muerte de su hermana, lo que la lleva a replantearse su vida emocional y los vínculos familiares. Una cinta profunda sobre el amor, el dolor y la resiliencia.