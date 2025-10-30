Pedirá Conagua Michoacán padrón de pipas en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Michoacán, Roberto Arias Reyes, indicó que pedirán al Ayuntamiento de Morelia un listado de todas las pipas de agua que operan en la ciudad, pues admitió que les preocupa la extracción del líquido en La Mintzita.

Ante los medios de comunicación, el delegado de la Comisión en la entidad refirió que sostuvo una reunión apenas el 29 de este mes con el alcalde de la ciudad, Alfonso Martínez Alcázar, para solicitarle la lista o el padrón de piperos.

“El tema de La Mintzita me preocupa mucho porque tenemos muchas pipas. Ayer hubo reunión para solicitarle al presidente de Morelia una lista o padrón de piperos, porque queremos nosotros, como Conagua, tener un padrón real”, expresó.

El funcionario mencionó que quieren conocer quiénes son las pipas que están concesionadas, para evitar que otras extraigan agua de forma ilegal. En ese sentido, apuntó que pedirán nombre del chofer, placas de la pipa y número de serie.