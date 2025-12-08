PC y Bomberos de Morelia superan las 18 mil atenciones en lo que va del año

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En lo que va del año, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Morelia ha brindado cerca de 18 mil 500 atenciones, en rubros que van desde incendios hasta servicios de emergencia y rescate de fauna silvestre, informó Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia.

En entrevista colectiva, el secretario resaltó el arduo trabajo que realiza diariamente el personal de ambas áreas en beneficio de las y los morelianos. Señaló que la coordinación está integrada por aproximadamente 80 personas, entre bomberos, inspectores, equipo de rescate animal, mandos y más.

Benítez Silva detalló que, con corte al primero de diciembre, se han brindado más de 18 mil 500 atenciones en lo que va del año. En este tenor, compartió parte del desglose de estas intervenciones.

En el rubro de incendios, indicó que se atendieron 968 reportes: 497 en pastizales, 219 residenciales, 71 en vehículos, 42 en lotes, 37 en comercios y 102 en otros puntos.

Respecto a los servicios de emergencia, informó que sumaron 991. De estos, mencionó que 209 estuvieron relacionados con fugas de gas; 140 con panales y enjambres; 73 fueron accidentes vehiculares y 52, volcaduras en las que se brindó auxilio.

En el mismo rubro, pero sobre los incidentes derivados de las lluvias, señaló que realizaron 22 recorridos preventivos en los que atendieron diversas emergencias asociadas, incluyendo inundaciones y la caída de 65 árboles. En cuanto a las operaciones de rescate, mencionó que se efectuaron 33 de distinta índole, entre ellos 12 que requirieron el uso de equipo hidráulico especializado para la extracción de personas atrapadas.

En materia de emergencias médicas, comentó que fueron un total de 149, entre primeros auxilios y atención directa a 106 personas lesionadas. Otro de los rubros con alta carga de trabajo fueron los rescates de fauna silvestre, con un total de mil 27 atenciones.

Tras el desglose, se cuestionó al secretario si el personal con el que cuenta la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Morelia es suficiente para atender los reportes y emergencias que se presentan prácticamente todos los días.

Al respecto, señaló que, por el momento, consideran que el estado de fuerza actual permite brindar la cobertura mencionada, pues “no se han visto rebasados”, recalcó.

No obstante, el secretario reconoció que en estas áreas siempre es útil contar con más personal, pero subrayó que este debe tener la capacitación, formación y vocación de servicio necesarias.

