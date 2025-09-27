PC Municipal y Bomberos Morelia apoyarán operativo para garantizar seguridad en festejos por el natalicio de Morelos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para los festejos en el marco del natalicio de José María Morelos y Pavón, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Morelia desplegará a 16 bomberos y 15 inspectores en el primer cuadro de la ciudad, con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad para la población, informó Francisco Xavier Lara Medina, coordinador de PC Municipal.

En entrevista, el funcionario explicó que, como parte del operativo interinstitucional instruido por el alcalde Alfonso Martínez Alcázar, PC Municipal y Bomberos Morelia estarán presentes tanto el 29 de septiembre, durante la verbena popular y el concierto público, como el 30 de septiembre en la realización del desfile.

“Desde dos días antes, coordinados con la Dirección de Mercados y el área de Atención y Vigilancia, estaremos haciendo verificaciones, particularmente en el Centro de la ciudad donde se instalarán los comerciantes en la Plaza de San Francisco y en la cerrada de San Agustín (…)”, subrayó.

Lara Medina detalló que estas inspecciones se enfocarán en la revisión de tanques de gas, verificando que los tanques cuenten con las condiciones adecuadas en tamaño, mangueras y válvulas, además de corroborar que se cuente con los extintores correspondientes.

Agregó que corporaciones de emergencia, rescate y Cruz Roja Morelia también participarán en el operativo. Para ello, se estima el despliegue de dos unidades de bomberos con camiones de ataque rápido, dos unidades de respuesta inmediata, así como los 16 bomberos y 15 inspectores, además de paramédicos de Protección Civil.

BCT