PC Municipal atiende tres incendios esta tarde en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este viernes, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Morelia atendió al menos tres incendios registrados en distintos puntos de la capital michoacana, informó el coordinador Francisco Xavier Lara Medina.
De acuerdo con la información de Protección Civil Municipal, el primer reporte se recibió después de las 15:00 horas en la colonia Ignacio Zaragoza, donde se registró un incendio en un lote baldío de aproximadamente mil metros cuadrados, en el que se localizó pasto seco y basura.
El segundo incidente correspondió a un incendio en pastizal de alrededor de mil 500 metros cuadrados, en la colonia Lago 1, sobre la calle Erasmo Seguin, a un costado del Walmart Estadio.
En el tercer caso, el coordinador señaló que el reporte se recibió poco antes de las 18:00 horas en la colonia Jardines de Santiaguito, donde se identificó otro incendio en un lote baldío, por lo que las unidades de Bomberos se trasladaron al sitio para llevar a cabo las labores correspondientes.
