PC Municipal atiende tres incendios esta tarde en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este viernes, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Morelia atendió al menos tres incendios registrados en distintos puntos de la capital michoacana, informó el coordinador Francisco Xavier Lara Medina.

De acuerdo con la información de Protección Civil Municipal, el primer reporte se recibió después de las 15:00 horas en la colonia Ignacio Zaragoza, donde se registró un incendio en un lote baldío de aproximadamente mil metros cuadrados, en el que se localizó pasto seco y basura.