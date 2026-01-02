PC Morelia descarta afectaciones en la ciudad tras sismo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Hasta el momento, en la ciudad de Morelia no se han registrado afectaciones tras el sismo de magnitud preliminar 6.5 con epicentro en Guerrero, informó Francisco Xavier Lara Medina, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Morelia.

Al respecto el coordinador detalló que este viernes 2 de enero de 2026, minutos antes de las 8:00 de la mañana, se registró dicho sismo, lo que derivó en la activación de la alerta sísmica en Morelia y en otras ciudades del país.

“Se resiente este sismo en la ciudad de Morelia; afortunadamente, hasta el momento no tenemos ningún reporte, ni en nuestra central de Bomberos y Protección Civil Morelia ni a través del C5 o del 911, sobre afectaciones (…)”, señaló.

Añadió que, tras la activación de la alerta sísmica, personal de la coordinación implementó recorridos preventivos en distintas zonas de la ciudad para corroborar que no existieran daños en infraestructura o riesgos para la población.

BCT