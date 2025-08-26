Paz y seguridad, base del desarrollo: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- "La base del desarrollo de nuestro país y de cualquier región y municipio es la seguridad, por eso le hemos puesto tanto empeño", expresó el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, en la inauguración del Diplomado de Alta Gerencia Policial y presentación del libro "Azul Puro".

En este marco, el alcalde reconoció la entrega de los elementos de la Policía Morelia y refrendó que la seguridad debe iniciar desde los municipios, pues es este nivel el que tiene más contacto con la población y mayor productividad en acciones contundentes, como es sacar delincuentes de las calles.

Acompañado por Bernardo León Olea, autor del libro y asesor en seguridad; Jessica Gutiérrez Mejía, directora de Atención a Víctimas; y Roberto Ramírez Delgado, coordinador estatal de las Mesas de Seguridad y Justicia; Alfonso Martínez agradeció al empresario Enrique Ramírez, quien donó los libros con el objetivo que los elementos de la Policía Morelia puedan tener y consultar la obra.

Bernardo León compartió que escribió "Azul Puro" porque no existía bibliográfica específica para policías municipales, además que incluyó un reconocimiento a la voluntad de Alfonso Martínez en materia de seguridad y justicia cívica.