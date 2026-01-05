Payaso Chepillín dará show este Día de Reyes en el Parque 150 de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo de la celebración del Día de Reyes, el Parque Infantil 150 ofrecerá un espectáculo especial con el payaso Chepillín este martes 6 de enero, en el teatro del mismo parque. La actividad busca brindar un espacio de diversión gratuita para niñas y niños morelianos.

El show iniciará a las 13:30 horas; los pequeños pueden llevar sus juguetes y disfrutar de una jornada llena de risas, magia y convivencia familiar, en un ambiente seguro y festivo.