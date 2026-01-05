Payaso Chepillín dará show este Día de Reyes en el Parque 150 de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo de la celebración del Día de Reyes, el Parque Infantil 150 ofrecerá un espectáculo especial con el payaso Chepillín este martes 6 de enero, en el teatro del mismo parque. La actividad busca brindar un espacio de diversión gratuita para niñas y niños morelianos.
El show iniciará a las 13:30 horas; los pequeños pueden llevar sus juguetes y disfrutar de una jornada llena de risas, magia y convivencia familiar, en un ambiente seguro y festivo.
El evento forma parte de las acciones del Sistema DIF Michoacán y del Parque 150 para fomentar la sana recreación en fechas significativas para la niñez, como el Día de Reyes, una tradición muy arraigada en la cultura mexicana que celebra la llegada de los Reyes Magos con regalos y alegría.
Se recomienda llegar con anticipación, ya que se espera una alta afluencia de familias. El acceso es gratuito.
rmr