¿Partidos del Mundial en plazas públicas de Morelia? Está en valoración

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aún se encuentra en valoración la posible instalación de pantallas en Morelia para sintonizar algunos de los partidos del Mundial de Futbol 2026, informó Pablo César Sánchez Silva, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide).

En entrevista colectiva, el director señaló que, si bien consideran viable la colocación de estas pantallas para que la población pueda disfrutar de los encuentros, el tema todavía se encuentra en etapa de gestión, por lo que aclaró que no se trata de una decisión confirmada.

“Se requiere un permiso especial; no se puede transmitir de manera directa porque pueden aplicarse sanciones. Se necesita, justamente, una planeación adecuada (…)”, explicó.

Aunado a esto, Sánchez Silva indicó que esperan que la iniciativa pueda consolidarse en una etapa posterior, con el objetivo de contar con mayores elementos que permitan definir su viabilidad y, en su momento, compartir más detalles sobre esta iniciativa.