Participa Yankel Benítez en Comisión Electoral de atención a San Miguel del Monte

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, participó en la reunión de la Comisión Electoral para la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), en seguimiento a las peticiones de algunos pobladores en torno al autogobierno.

Esta acción da cumplimiento a las instrucciones del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, que son: escuchar, informar y acompañar a las tenencias morelianas.

El encargado de la política interna del municipio, destacó que el diálogo, el consenso y las decisiones colectivas son cruciales para la mejor toma de resoluciones en las comunidades.

Manteniendo la cercanía y acompañamiento a las tenencias, se sigue construyendo en Morelia el mejor lugar para vivir.

