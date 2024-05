Participa Orquesta de Cámara Vasco de Quiroga en "Concierto por la paz" en catedral de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Orquesta de Cámara Vasco de Quiroga se presentó en la catedral de Morelia como parte de los "Conciertos por la paz" que promueve la Arquidiócesis de Morelia cada segundo domingo de mes.

Lo anterior, teniendo como premisa que la música es un aliciente de la paz, el arte, la cultura y la oración.

Durante aproximadamente una hora las y los presentes se deleitaron con piezas como Las siete últimas palabras de Jesucristo en la Cruz de F. J Hayden y el Ave María de Luiggi Luzzi, Francisco Santiago y Pietro Mascagni, además de As Steals the Morn de F. Händel, Crepúsculos y The Down of the Hope de José Elizondo.