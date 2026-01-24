Parque Agrologístico de Morelia continúa consolidándose; esperan posible inversión este año

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El proyecto del Parque Agrologístico de Morelia continúa consolidándose, principalmente a través de los estudios que requieren las empresas interesadas para formalizar una inversión, destacó María Guadalupe Herrera Calderón, titular de la Secretaría de Fomento Económico de Morelia.

En entrevista, la secretaria señaló que actualmente 27 empresas han manifestado interés en este proyecto; de ellas, seis han tenido un mayor acercamiento para realizar los estudios correspondientes y analizar la viabilidad de una posible instalación.

“Son empresas grandes que necesitan varios estudios técnicos para poder realizar una inversión de gran tamaño (…), son proyectos a largo plazo”, compartió.

Herrera Calderón añadió que el proyecto sigue avanzando y que, gracias a los trabajos de promoción a nivel nacional e internacional, se espera que durante este año se pueda concretar al menos una respuesta favorable.

Asimismo, subrayó que una de las principales ventajas del Parqueagro Logístico es su ubicación, un aspecto que ha resultado atractivo para el sector empresarial.

Por ello, indicó que de manera paralela al trabajo de coordinación del proyecto, se continuará impulsando su promoción, con el objetivo de que los inversionistas vean a Morelia como un espacio óptimo de desarrollo.

