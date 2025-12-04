Pareja sentimental de Maritza, principal sospechoso del feminicidio; intensifican búsqueda de sus dos hijas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Sofía Camila y Maritza Natali, hijas de Maritza Espino Ponce, víctima de feminicidio en Uruapan, localizada sin vida al interior de un tambo sobre el río Santa Bárbara el pasado 29 de noviembre, cuentan con alertas de búsqueda nacionales.

Lo anterior lo confirmó el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Torres Piña, este jueves en conferencia de prensa en materia de seguridad; el funcionario acotó que continúan con la búsqueda de las menores, aunque no emitió mayor información.