Pareja sentimental de Maritza, principal sospechoso del feminicidio; intensifican búsqueda de sus dos hijas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Sofía Camila y Maritza Natali, hijas de Maritza Espino Ponce, víctima de feminicidio en Uruapan, localizada sin vida al interior de un tambo sobre el río Santa Bárbara el pasado 29 de noviembre, cuentan con alertas de búsqueda nacionales.
Lo anterior lo confirmó el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Torres Piña, este jueves en conferencia de prensa en materia de seguridad; el funcionario acotó que continúan con la búsqueda de las menores, aunque no emitió mayor información.
Acotó que la familia levantó la denuncia por su desaparición el 26 de noviembre de este año, y tres días después fue hallada sin vida. Carlos Torres Piña acotó que todo indica que la pareja sentimental de la joven está involucrada con la muerte de Maritza, aunque también se desconoce el paradero del varón.
"Desde el domingo se han hecho las diligencias. Ya se solicitaron las alertas a nivel nacional para reforzar la búsqueda y todo indica que la pareja sentimental es la que está involucrada con la muerte de la persona. Vamos a trabajar constantemente con las áreas para dar con el paradero de los menores", dijo.
Tras el feminicidio, la familia de la víctima convocó a una marcha pacífica para este domingo 7 de diciembre en la ciudad de Morelia y, con ello, exigir justicia y prontitud para la localización de las menores de edad, de las que hasta el momento no se tiene información.
La marcha pacífica está contemplada para iniciar a las 10:00 de la mañana en la fuente de Las Tarascas y con rumbo al primer cuadro de la ciudad. Cabe mencionar que en este año suman alrededor de 20 feminicidios en Michoacán, una cifra superior al año pasado, cuando se registraron 14 casos.
