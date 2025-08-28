Pareja es detenida en Morelia, presuntamente intentaban abrir un vehículo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante recorridos de prevención y vigilancia sobre el Periférico Paseo de la República, elementos de la Policía de Morelia atendieron un reporte sobre dos personas que intentaban abrir un vehículo.

Al arribar al lugar, los agentes localizaron a un hombre y una mujer, quienes accedieron a una revisión preventiva. En el procedimiento se les aseguró una pipa y un desarmador, objetos que representan una falta administrativa por incitación al consumo de estupefacientes y por portar instrumentos que pueden detonar riesgos.

Ambos reconocieron haber consumido sustancias, por lo que fueron trasladados al Centro de Detención Municipal, donde se les leyeron sus derechos conforme al protocolo correspondiente.