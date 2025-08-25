Paramédicos atienden parto en domicilio de Morelia; madre y bebé estables

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) asistieron un parto de emergencia en un domicilio de la ciudad de Morelia, logrando que la madre y el recién nacido recibieran la atención necesaria en condiciones seguras.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Michoacán, ambos fueron reportados en buen estado de salud y posteriormente trasladados a un hospital privado para continuar con la atención médica.

El CRUM destacó que este tipo de atenciones reflejan la preparación del personal de urgencias para responder de manera inmediata en casos críticos, garantizando la seguridad de las y los pacientes.