Para febrero, listo Atlas de Riesgo: Implan

Además, se invitó a autoridades estatales de Protección Civil y de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), así como de los colegios de Profesionistas, de Arquitectos, de Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana, de la Universidad de la Construcción (UTEC), “no es que ellos lo hagan, sino que se realizan revisiones técnicas”.

Diferencia de otros instrumentos el Atlas no se puede someter a consulta pública pues mientras valide CENAPRED no es necesario, no se pregunta a la ciudadanía si está de acuerdo o no, sino más bien, una vez que esté validado se le informa a la ciudadanía, ‘usted vive en una zona de peligro alto y lo que hay que hacer es esto’, es decir, vendrá una gran campaña de trabajo comunitario con medios y sectores sociales”.

El objetivo es que el instrumento sea conocido por la gente y que sepa cómo mitigarlos.

Por otra parte, señaló que “hay muchos riesgos generados por las construcciones, instalaciones, y estructurales, eso es algo muy importante porque al final el experto técnico emitirá algunas directrices para que independientemente de la zona en la que esté, no se genere un riesgo mayor”.

