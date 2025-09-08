Para evitar revictimización SEMMUJERIS brinda contención psicológica a mujeres que deciden abortar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la despenalización del aborto en Michoacán, vigente desde el 28 de febrero de este año, la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (SEMMUJERIS) ha fortalecido el acompañamiento integral a mujeres que optan por la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), priorizando un enfoque de género y evitando procesos de revictimización.
En entrevista, Nuria Hernández Abarca, titular de la dependencia municipal, explicó que el apoyo brindado incluye contención psicológica, orientación y canalización a servicios médicos especializados, en coordinación con la Secretaría de Salud de Michoacán.
“Nosotras recibimos, hacemos contención de primer momento, orientación y canalización. Y después, si así lo desean —porque muchas veces no quieren regresar a la institución— también les damos seguimiento psicológico. Evitamos la revictimización, porque si no les preguntan aquí, les preguntan allá… y es un cuento de nunca acabar”, señaló.
SEMMUJERIS cuenta con un equipo especializado, integrado por una psicóloga y una médica capacitada para atender los casos que solicitan el acceso a la ILE. Además, mantiene enlace directo con el Hospital de la Mujer, donde se designó un área específica para la realización de este procedimiento bajo lineamientos sanitarios.
Según Hernández Abarca, las entrevistas iniciales se realizan con empatía, lo que permite reducir el impacto emocional al evitar que las mujeres deban repetir su historia en múltiples ocasiones.
Desde que entró en vigor la legalización de la ILE en el estado, la dependencia ha acompañado a cinco mujeres, todas mayores de edad y residentes de Morelia. Hasta el momento, no se han registrado solicitudes de otros municipios.
La titular de SEMMUJERIS destacó que en ningún momento se cuestionan los motivos por los que una mujer decide interrumpir su embarazo.
“Solo se les orienta sobre sus derechos, la norma y la ruta a seguir. No es un método anticonceptivo, y eso falta difundirlo. Pareciera que ese es el fin, pero no es así”, aclaró Hernández Abarca.
Aunque el acceso ya es legal, la baja afluencia de solicitudes refleja una falta de información y sensibilización institucional. SEMMUJERIS ha identificado como principales desafíos la difusión de los derechos reproductivos y la carencia de mecanismos sólidos de capacitación en otras dependencias gubernamentales.
“La tarea ahora es reforzar la educación y la capacitación institucional para que se garantice un trato digno y sin juicios”, finalizó.
