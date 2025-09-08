Para evitar revictimización SEMMUJERIS brinda contención psicológica a mujeres que deciden abortar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la despenalización del aborto en Michoacán, vigente desde el 28 de febrero de este año, la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (SEMMUJERIS) ha fortalecido el acompañamiento integral a mujeres que optan por la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), priorizando un enfoque de género y evitando procesos de revictimización.

En entrevista, Nuria Hernández Abarca, titular de la dependencia municipal, explicó que el apoyo brindado incluye contención psicológica, orientación y canalización a servicios médicos especializados, en coordinación con la Secretaría de Salud de Michoacán.

“Nosotras recibimos, hacemos contención de primer momento, orientación y canalización. Y después, si así lo desean —porque muchas veces no quieren regresar a la institución— también les damos seguimiento psicológico. Evitamos la revictimización, porque si no les preguntan aquí, les preguntan allá… y es un cuento de nunca acabar”, señaló.