Para Día de Muertos habrá restricción en la venta de alcohol para llevar en la zona del Panteón Municipal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de las celebraciones de Día de Muertos, se aplicará la restricción de venta de alcohol para llevar en las inmediaciones del Panteón Municipal, informó el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva.

En entrevista, el funcionario explicó que la medida estará vigente del 31 de octubre al 2 de noviembre, y precisó que no se contempla aplicarla en el primer cuadro del Centro Histórico, sino únicamente en la zona de dicho cementerio.

“Sólo se aplicará en lo que es la zona del panteón, esto ya lo hemos hecho en años pasados en los que hemos restringido la venta de alcohol para llevar. Se aplica en toda la zona de impacto de los alrededores del Panteón Municipal (…)”, puntualizó.

Benítez Silva señaló que esta disposición impactará a alrededor de 30 establecimientos, principalmente tiendas de abarrotes que cuentan con permiso para la venta de bebidas alcohólicas.

El secretario añadió que la restricción se mantendrá desde el viernes 31 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre, y recordó que al interior del Panteón Municipal tampoco se permite el ingreso ni consumo de bebidas embriagantes.

Cabe mencionar que esta medida también ha sido aplicada por el Ayuntamiento de Morelia en otras fechas de alta afluencia, como los conciertos públicos por el Aniversario de Morelia y los festejos patrios, con el objetivo de preservar el orden y la sana convivencia.

